Rovato | Novembre il mese del manzo all' olio

Bresciatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novembre è un mese di tradizione e ritorno alle origini. Soprattutto a Rovato: qui il penultimo mese dell'anno celebra il manzo all'olio, amatissimo piatto della cucina bresciana e rovatese. Per l'occasione, le tante trattorie del Comune proporranno per tutto il mese speciali menù che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

