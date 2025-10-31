Rosella Sensi | Spalletti? Scelta giusta della Juventus ma mi tengo Gasperini di lui ricordo le 11 vittorie di fila

La Juventus riparte da Spalletti per superare i propri problemi, e presto potrebbe affiancargli Ottolini, che si sta separando dal Genoa, come direttore sportivo. In una lunga intervista a La Stampa ne ha parlato Rosella Sensi, ex presidente dei giallorossi: “Che effetto mi farà vederlo in bianconero? Non lo so, parliamo di un professionista e da tifosa l’ho già vissuto come rivale sulle panchine di Inter e Napoli. Tra gli allenatori attualmente liberi credo proprio che la Juventus abbia effettuato la scelta migliore possibile, considerando pure la sua grande voglia di ripartire. Ma lasciatemi dire che a oggi mi tengo stretta il mio allenatore Gasperini, alla Roma sta dimostrando di essere un top assoluto”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rosella Sensi: “Spalletti? Scelta giusta della Juventus ma mi tengo Gasperini, di lui ricordo le 11 vittorie di fila”

