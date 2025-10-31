Vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalía nel 2023 è stata inserita da Rolling Stone nella lista dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi. All’inizio dello stesso anno, l’artista spagnola a Parigi conquista il pubblico della moda, aprendo lo show di Louis Vuitton. Tutto questo con solo tre album all’attivo. È nata una stella? Molto di più. Se, infatti, sul fronte musicale, Rosalía è produttrice, cantante e autrice, capace di fondere reggaeton, jazz, flamenco, autotune, elettronica e classica. Sul fronte comunicazione, rappresenta la contemporaneità. E basta guardare i numeri: la sua pagina Instagram è seguita da quasi 26 milioni di persone, ha circa 21 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e le sue canzoni sono state scelte come soundtrack di serie come Euphoria e Games of Thrones per citarne alcune. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Rosalía è la nuova regina della moda