Rosa Perrotta rompe il silenzio | perché dice no al terzo figlio
L’ex tronista Rosa Perrotta racconta il peso della maternità, la solitudine e il coraggio di scegliere per sé. Ecco il suo sfogo senza filtri Vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro un no? Rosa Perrotta ha deciso di rispondere con coraggio, senza giri di parole. Sui social appare tutto perfetto: sorrisi, abbracci, famiglie da spot pubblicitario. Ma la realtà è un’altra, e lei ha scelto di raccontarla tutta. Due figli, sei anni d’amore con Pietro Tartaglione, una vita apparentemente appagante. Eppure, quando qualcuno le chiede del terzo figlio, la risposta è chiara: no. Non si tratta di egoismo, ma di consapevolezza. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
