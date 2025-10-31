Rondinella Marzocco in Lutto | è morto il presidente Lorenzo Bosi Figura di spicco anche in politica
È morto improvvisamente, nella notte fra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre 2025, Lorenzo Bosi, 57 anni, presidente della Rondinella Marzocco e figura di primo piano del calcio dilettantistico toscano. La notizia, giunta nella notte, ha gettato nello sconforto la società e l'intero movimento sportivo regionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
