Ronde notturne a sostegno dei colleghi | l' Ordine dopo l' ennesima aggressione al personale sanitario

Reggiotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'ennesimo episodio di aggressione nei confronti del personale medico, il consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria ha deciso di prendere seri provvedimenti. Si legge nella nota dell'Ordine: "In seguito al grave episodio di aggressione verificatosi nei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

