Romeo sulle orme del suo maestro il pupillo di Sarri diventa allenatore | Che esperienza a Coverciano

Palermotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha 36 anni, non ha ancora appeso le scarpe al chiodo, ma è già pronto a far parte della nuova generazione di allenatori italiani, pronta a mettere insieme esperienza, passione e aggiornamento per costruire e divulgare il pallone del domani. Lui è Samuele Romeo, difensore palermitano classe 1989. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

