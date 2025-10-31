Roma Volley a Lecce per inseguire la prima vittoria esterna
Dopo il successo su Messina, le Wolves tornano al Sud per sfidare la Narconon Melendugno, imbattuta in casa. Mason: “Serve continuità e lucidità nei momenti decisivi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SEVEN VOLLEY- Roma Centro 3-1 Grande esordio per le nostre ragazze Under 16 Elite, che prendono i primi 3 punti di questa stagione Complimenti ragazze e complimenti ai Tecnici per l'importante lavoro che stanno svolgendo ogni settimana in palest - facebook.com Vai su Facebook
#beatrice bellucci morta, il legame con la pallavolo: il papà fondatore della #roma volley e il fratello ex collaboratore - X Vai su X