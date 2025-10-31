Roma tenta di appiccare un incendio vicino alla stazione Tiburtina | denunciato 30enne egiziano
ROMA – Paura ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina, dove un uomo è stato sorpreso nel tentativo di appiccare il fuoco in una piccola area verde lungo la strada. Erano circa le 19 quando diverse segnalazioni giunte al 112 hanno allertato le forze dell’ordine, riferendo di un individuo intento a provocare un incendio. I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno bloccato un 30enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre stava incendiando delle sterpaglie sul margine della carreggiata in via della Stazione Tiburtina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TENTA DI UCCIDERE UN CONNAZIONALE: ARRESTATO A SACROFANO È stato rintracciato e arrestato all’alba a Sacrofano, a nord di Roma, nell’abitazione che condivideva con la famiglia, il cittadino moldavo accusato di tentato omicidio. Gli agenti del - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di incendiare un’area verde: 30enne denunciato dai Carabinieri - I Carabinieri bloccano un uomo mentre tenta di appiccare un incendio in un’area verde vicino alla stazione. Scrive castellinotizie.it
Appicca incendio nei pressi della ferrovia, arrestato: linea interrotta e disagi per i pendolari - Un uomo di 49 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Castel Gandolfo con l'accusa di combustione illecita di rifiuti e interruzione di pubblico servizio. Secondo fanpage.it