Roma tenta di appiccare un incendio vicino alla stazione Tiburtina | denunciato 30enne egiziano

ROMA – Paura ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria Roma Tiburtina, dove un uomo è stato sorpreso nel tentativo di appiccare il fuoco in una piccola area verde lungo la strada. Erano circa le 19 quando diverse segnalazioni giunte al 112 hanno allertato le forze dell’ordine, riferendo di un individuo intento a provocare un incendio. I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno bloccato un 30enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre stava incendiando delle sterpaglie sul margine della carreggiata in via della Stazione Tiburtina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

