Roma spari in strada a Castelverde | un ferito a colpi di pistola e rapina da oltre 10mila euro

ROMA – Attimi di terrore questo pomeriggio a Castelverde, periferia est della Capitale, dove si è verificata una violenta aggressione culminata con spari in strada. Intorno alle 17, una Fiat Panda ha affiancato e bloccato un’altra auto lungo via Pietrasecca. Secondo una prima ricostruzione, due individui armati sono scesi dalla Panda e hanno aggredito i due uomini a bordo del veicolo fermato: uno è stato colpito alla gamba con un colpo d’arma da fuoco;. l’altro è stato rapinato di un orologio Rolex, presumibilmente di alto valore.. Terminato il colpo, i due assalitori si sono rapidamente rimessi alla guida della Panda, dandosi alla fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

