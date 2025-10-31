I cittadini di Roma potranno accendere i riscaldamenti a partire da sabato 15 novembre 2025. Lo stabilisce l’ ordinanza n. 147 firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, che regola il periodo di accensione, gli orari e le temperature massime per la stagione invernale 2025-2026. Secondo quanto disposto dal Campidoglio, gli impianti termici a uso civile potranno restare accesi fino all’8 aprile 2026, per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le 5 e le 23. Negli uffici dell’amministrazione capitolina, invece, il limite sarà di 10 ore al giorno. L’ordinanza prevede una riduzione di 1°C rispetto ai limiti previsti dal D. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, riscaldamenti accesi dal 15 novembre: orari, limiti e deroghe dell’ordinanza Gualtieri