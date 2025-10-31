Roma protesta della comunità ebraica | Stop antisemitismo
Hanno risposto in tanti all’appello promosso dall’ Associazione Setteottobre per una manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli, contro “l’ aumento degli episodi di antisemitismo in Italia “. Una manifestazione arrabbiata, che ha visto confronti accesi tra esponenti della comunità ebraica e giornalisti, colpevoli, secondo loro, di fare “ domande provocatorie ”. Sul palco si sono alternati rappresentanti della comunità romana come Riccardo di Segni e Noemi di Segni ed esponenti politici di vari partiti come Maria Elena Boschi di Italia Viva e Pina Picierno (Pd), vice presidente del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
