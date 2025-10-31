Roma occhi su Frendrup per gennaio | Massara prepara il colpo

La Roma è concentrata sul prossimo big match contro il Milan, ma in società si pensa già al mercato di gennaio. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini con innesti funzionali al suo sistema di gioco. Il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per individuare i profili giusti, con un’attenzione particolare al centrocampo, reparto che potrebbe cambiare volto nella sessione invernale. Occhi su Frendrup. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, nel mirino giallorosso è finito Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 del Genoa. L’interesse nasce anche dall’imminente assenza di El Aynaoui, che a gennaio sarà impegnato in Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Frendrup per gennaio: Massara prepara il colpo

