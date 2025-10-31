Roma Mirante | Gasperini un rivoluzionario è il migliore al mondo a leggere le gare

Sololaroma.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si giocherà Milan-Roma, big match d’alta classifica valido per la decima giornata di Serie A. Per l’occasione, il doppio ex delle due squadre Antonio Mirante ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “ Vedo molto bene i rossoneri, solidi e di nuovo compatti. Certo, le assenze di Rabiot e Pulisic pesano. Spero possano responsabilizzare ancor di più Leao: è un campione, può decidere la partita da solo “. Mirante è legato da grande affetto a Gasperini, che considera il suo maestro: “ Vedo una formazione a immagine e somiglianza del suo allenatore. Pragmatica, quadrata, organizzata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma mirante gasperini un rivoluzionario 232 il migliore al mondo a leggere le gare

© Sololaroma.it - Roma, Mirante: “Gasperini un rivoluzionario, è il migliore al mondo a leggere le gare”

Leggi anche questi approfondimenti

roma mirante gasperini rivoluzionarioMirante: “Tra Milan e Roma vedo bene i rossoneri. Gasperini è un rivoluzionario” - Le parole dell'ex giallorosso: "È uno che è arrivato dieci anni prima di tutti su molti aspetti. Come scrive msn.com

Mirante: "Devo la mia carriera a Gasperini. Lui è un rivoluzionario" - L'ex portiere giallorosso: "Gasp lo trovai in Primavera e già dal primo ritiro mi diede fiducia. Segnala ilromanista.eu

roma mirante gasperini rivoluzionarioMilan-Roma, Mirante: “Rossoneri compatti, ma Gasp è un rivoluzionario” - Domenica sera a San Siro va in scena il big match tra Milan e Roma, decisivo per il campionato e per il cammino dei giallorossi. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Mirante Gasperini Rivoluzionario