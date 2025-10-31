Roma Mirante | Gasperini un rivoluzionario è il migliore al mondo a leggere le gare

Domenica si giocherà Milan-Roma, big match d’alta classifica valido per la decima giornata di Serie A. Per l’occasione, il doppio ex delle due squadre Antonio Mirante ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “ Vedo molto bene i rossoneri, solidi e di nuovo compatti. Certo, le assenze di Rabiot e Pulisic pesano. Spero possano responsabilizzare ancor di più Leao: è un campione, può decidere la partita da solo “. Mirante è legato da grande affetto a Gasperini, che considera il suo maestro: “ Vedo una formazione a immagine e somiglianza del suo allenatore. Pragmatica, quadrata, organizzata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Mirante: “Gasperini un rivoluzionario, è il migliore al mondo a leggere le gare”

Leggi anche questi approfondimenti

#Mirante: "Tra #Milan e Roma vedo bene i rossoneri. #Gasperini è un rivoluzionario" #ASRoma - X Vai su X

Oggi ad Ancona, nella sede della Lega coop Marche, i partner del progetto GECO 2.2, fra cui Coldiretti Molise, sono in riunione per rafforzare la partnership, scambiare opinioni e condividere i progressi del progetto mirante a modelli di carbon farming più sost - facebook.com Vai su Facebook

Mirante: “Tra Milan e Roma vedo bene i rossoneri. Gasperini è un rivoluzionario” - Le parole dell'ex giallorosso: "È uno che è arrivato dieci anni prima di tutti su molti aspetti. Come scrive msn.com

Mirante: "Devo la mia carriera a Gasperini. Lui è un rivoluzionario" - L'ex portiere giallorosso: "Gasp lo trovai in Primavera e già dal primo ritiro mi diede fiducia. Segnala ilromanista.eu

Milan-Roma, Mirante: “Rossoneri compatti, ma Gasp è un rivoluzionario” - Domenica sera a San Siro va in scena il big match tra Milan e Roma, decisivo per il campionato e per il cammino dei giallorossi. Lo riporta msn.com