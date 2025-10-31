Roma minaccia il sindaco Gualtieri con un fucile sui social | Mi hai buttato giù casa ora tocca a te

Tgcom24.mediaset.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma minaccia il sindaco gualtieri con un fucile sui social mi hai buttato gi249 casa ora tocca a te

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, minaccia il sindaco Gualtieri con un fucile sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te"

Argomenti simili trattati di recente

roma minaccia sindaco gualtieriMinacce a Gualtieri sui social dopo le demolizioni a Rocca Cencia: “Ora tocca a te” - Il post intimidatorio, firmato da un esponente della famiglia sinti Komarov, arriva a tre giorni dall'abbattimento di due ville abusive ... Segnala rainews.it

roma minaccia sindaco gualtieriRoma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti ... Si legge su italpress.com

roma minaccia sindaco gualtieriRoma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Minaccia Sindaco Gualtieri