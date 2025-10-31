Roma Metro B e B1 chiuse l’8 novembre per lavori | bus sostitutivi per tutta la giornata

ROMA – Sabato 8 novembre la metro B e B1 di Roma resteranno completamente interrotte per l’intera giornata a causa dei lavori sul cavalcavia di via Giulio Rocco, nel quartiere Garbatella, eseguiti da Astral Spa. Lo comunica Atac, precisando che l’intervento comporterà la sospensione integrale del servizio ferroviario sulle due linee, con l’attivazione di bus sostitutivi. Durante la chiusura, saranno operative due linee di bus dedicate: MB, da Laurentina a Rebibbia e viceversa; MB1, da piazza Bologna a viale Ionio. Per chi dovrà spostarsi lungo la tratta B1 sarà necessario cambiare bus a piazza Bologna. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, Metro B e B1 chiuse l’8 novembre per lavori: bus sostitutivi per tutta la giornata

