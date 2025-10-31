Roma maxi-controlli a Piazza Bologna | oltre 400mila euro di multe alle attività commerciali per mala movida

ROMA – Nuova stretta contro la mala movida nella Capitale. Questa volta al centro dell’attenzione c’è Piazza Bologna, zona ad alta frequentazione giovanile, dove nella serata di ieri è scattato un blitz interforze che ha visto impegnate la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Roma Capitale. L’operazione, coordinata dalla Questura di Roma e supportata dalle unità cinofile, fa parte di una serie di interventi mirati avviati da settimane per riportare legalità e vivibilità nelle aree più critiche della città. Controlli e sanzioni record. Nel corso della serata sono state identificate circa 300 persone e controllati 18 veicoli, con una trentina di sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

