Roma l' ultimo saluto a Beatrice

18.00 Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur, gremita di amici e familiari, l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente stradale sulla via Cristoforo Colombo. Un applauso tra le lacrime ha accolto il feretro bianco, seguito dal grido della madre Teresa: "Amore mio, tutta Roma è qui per te". Al termine della funzione, le parole commosse del papà Andrea: "Ti ringrazierò sempre per i tuoi vent'anni, belli, pieni di luce". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche questi approfondimenti

Venerdi 31 ottobre ultimo appuntamento di Cammina Roma a Villa Borghese ? É stato un grande viaggio alla scoperta di Roma che speriamo vi abbia lasciato dei bei ricordi ma soprattutto la buona abitudine di camminare e valorizzare le bellezze - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la madre: "Tutta Roma è qui per te" - Dolore e rabbia hanno attraversato la celebrazione officiata da monsignor Giulio Albanese, che nell'omelia ha mandato un messaggio chiaro ai presenti, rivolto sia alle istituzioni sia al mondo civile: ... Segnala msn.com

In centinaia per l'ultimo saluto a Beatrice, la 20enne travolta dall'auto a Roma - Dolore e rabbia sono stati i sentimenti che hanno riempito la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur dove si sono svolte i funerali (ANSA) ... Segnala ansa.it

Funerali di Beatrice Bellucci, la giovane morta nell'incidente sulla Colombo a Roma: oltre mille persone per l'ultimo saluto - Oltre mille le persone presenti ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente sulla Colombo, a Roma. Scrive tg.la7.it