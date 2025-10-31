Roma | Le nostre corse clandestine sul Gra a oltre 200 km all’ora il racconto

L’appuntamento è nel quartiere Anagnina verso mezzanotte e da lì si va sul Grande Raccordo Anulare. Le macchine in gara, seguite dai tanti curiosi che partecipano ai raduni, si dispongono sulle tre corsie e si affiancano a una velocità di circa 110 km orari. Tre colpi di clacson segnano il via e in pochi secondi i bolidi si lanciano a oltre 200 all’ora. A fine corsa il tachimetro può registrare anche 280-300 kmh. La velocità massima dipende “dall’elaborazione” della macchina e “dal coraggio alla guida”. E’ il racconto fatto a LaPresse da Flavio (nome di fantasia), uno dei partecipanti a queste corse clandestine ormai divenute sempre più frequenti nelle notti romane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

