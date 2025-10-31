Roma folla e commozione per l’addio a Beatrice Bellucci

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne stidentessa romana morta in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

roma folla e commozione per l8217addio a beatrice bellucci

© Tv2000.it - Roma, folla e commozione per l’addio a Beatrice Bellucci

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Roma Folla Commozione L8217addio