Roma folla e commozione per l’addio a Beatrice Bellucci
Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne stidentessa romana morta in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
I funerali di Bibbi Bellucci a Roma: folla e lacrime in chiesa all'Eur. La mamma: «La città è qui per te»
Una folla di centinaia di persone si è radunata alla basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur (Roma) per l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la studentessa in Giurisprudenza dell'Infernetto, morta a seguito di un violento schianto in via Cristoforo C