Roma Florenzi | Stupito da questa partenza agli attaccanti serve fiducia

Decima giornata di Serie A che è già alle porte per la Roma, che domenica affronterà il Milan in quel di San Siro per provare a restare in vitta alla classifica e provare ad allungare sulle più dirette inseguitrici. I giallorossi vogliono continuare sulla scia di questo grande avvio di campionato, dando prova di poter essere competitivi anche in un big match come questo. Ad aver vestito le maglie di entrambe le squadre è Alessandro Florenzi, che all’evento “Giovani e Memoria – Nostalgia di Futuro” ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio riguardanti l’inizio di stagione della formazione di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Florenzi: “Stupito da questa partenza, agli attaccanti serve fiducia”

