Roma Femminile Di Guglielmo | Una società che investe nel movimento porta a vincere trofei

Fresca di rinnovo contrattuale con la Roma Femminile, Lucia Di Guglielmo è intervenuta al Museo nazionale delle arti del XXI secolo in occasione di un evento sullo sviluppo del calcio femminile: “Il mio percorso a Roma è iniziato con l’arrivo della nuova proprietà. Conosciamo benissimo il valore del calcio femminile negli Stati Uniti, avere una proprietà che riconosca quanto sia importante investire sul movimento è un punto di partenza importante e ti porta a essere messa nelle condizioni di poter competere e vincere trofei “. E ancora: “Dalla mia esperienza posso dire che sono cambiati livello e qualità della nostra vita quotidiana: gli allenamenti, le strutture, per quando ancora si possa migliorare tanto e la strada sia lunga, la possibilità di giocare con calciatrici di un livello superiore e che hanno vinto tanto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, Di Guglielmo: “Una società che investe nel movimento porta a vincere trofei”

Altri contenuti sullo stesso argomento

In campo verso il prossimo impegno #ASRomaFemminile - X Vai su X

? NEXT GEN U19 FEMMINILE Il Basket Roma parteciperà al torneo Next Gen Under 19 Femminile, che riunisce le migliori 12 squadre d’Italia. Un riconoscimento importante per il lavoro svolto e per la crescita del nostro settore giovanile. Complimenti ra - facebook.com Vai su Facebook

Femminile, Di Guglielmo: "Avere una proprietà che investe sul movimento è un punto di partenza" - La calciatrice giallorossa: "Dalla mia esperienza posso dire che sono cambiati livello e qualità della nostra vita quotidiana: gli allenamenti, le strutture" ... Lo riporta ilromanista.eu

Dopo 115 partite e 15 gol, Lucia Di Guglielmo rinnova con la Roma Femminile. Il comunicato - Giornata di rinnovi ufficiali in casa Roma, con il club giallorosso che ha annunciato con una nota il prolungamento del contratto della giocatrice Lucia. tuttomercatoweb.com scrive

Nuove e importanti: per la Roma Femminile è tempo di primi bilanci - In 14 gare in tre competizioni, Rieke è la più impiegata e meno sostituibile per caratteristiche ... Si legge su ilromanista.eu