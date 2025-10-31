Roma est anche il centrodestra vuole bussare al Governo per chiedere più sicurezza
Maggiore sicurezza, più investimenti per le forze dell’ordine e un monitoraggio costante del territorio. Questo il cuore di una risoluzione approvata nel corso dell’ultimo consiglio nel VI municipio. Un documento, però, che non arriva dai banchi delle opposizioni. A presentarlo, infatti, è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Occhiuto vede a Roma esponenti dei partiti di centrodestra per definire la Giunta regionale https://www.giornaledicalabria.it/occhiuto-vede-a-roma-esponenti-dei-partiti-di-centrodestra-per-definire-la-giunta-regionale/ Roberto Occhiuto Roberto Occhiuto - Presi - facebook.com Vai su Facebook
ROMA, CIARLA (PD): “BENE PASSO AVANTI SU ROMA CAPITALE. ORA IL CENTRODESTRA SIA COERENTE” “L’approvazione del testo base in Commissione Affari costituzionali rappresenta un passo avanti importante per il rafforzamento dei poteri di…” - X Vai su X
Il centrodestra con gli ebrei. La sinistra diserta la piazza - Intanto il tema antisemitismo è stato toccato anche da papa Leone, all'udienza dedicata al dialogo interreligioso e al 60° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra Aetate ... Scrive msn.com
I patemi di Cirielli, che sognava la Campania e ora non vuole lasciare Roma - Dopo la vittoria in Calabria, i riflettori del centrodestra si spostano in Campania. Come scrive huffingtonpost.it