Roma blitz antidegrado dei Carabinieri nel centro storico | 8 arresti 11 denunce e sequestri per gioco d’azzardo

ROMA – Intensificati i controlli nel cuore della Capitale. Seguendo le indicazioni del Prefetto Lamberto Giannini e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito un’operazione straordinaria contro degrado e illegalità nelle zone a maggior afflusso turistico e commerciale, tra Trastevere, Monti, Termini e piazza Barberini. Il bilancio parla chiaro: 8 persone arrestate, 11 denunciate e 6 sanzionate amministrativamente. Arresti e denunce: tutti i dettagli. Tra gli arrestati: 6 borseggiatori colti in flagranza, provenienti da Perù, Romania, Marocco, India e Foggia: tra i capi d’accusa, strappo di catenine dalle vittime, furto di portafogli e zaini ai danni di turisti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

