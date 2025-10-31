Roma armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri | Ci ha buttato giù casa butterò giù la sua

(Adnkronos) – Una foto con fucile automatico in pugno e una minaccia diretta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. E’ il post pubblicato su Facebook, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”

