Roma armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri | Ci ha buttato giù casa butterò giù la sua

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una foto con fucile automatico in pugno e una minaccia diretta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. E’ il post pubblicato su Facebook, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma armato di fucile minaccia via social il sindaco gualtieri ci ha buttato gi249 casa butter242 gi249 la sua

© Ildifforme.it - Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”

News recenti che potrebbero piacerti

roma armato fucile minacciaRoma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti ... Segnala italpress.com

roma armato fucile minacciaRoma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Secondo roma.corriere.it

roma armato fucile minacciaRanucci: «Due mesi fa provarono a entrarmi in casa». Indagini sulle vecchie minacce per collegarle all'attentato: la pista della malavita organizzata - Il giornalista racconta del tentativo di forzare la porta di un'altra sua casa vicino Latina, si indaga anche sui clan dello spaccio sul litorale romano ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Armato Fucile Minaccia