Rogo in un’abitazione Fumo dall’appartamento | due persone soccorse L’origine è un mistero
MAGHERNO (Pavia) Incendio in una bella villa, ma senza elettricità né gas né acqua. Una casa quasi vuota, dove abiterebbe una coppia definita “problematica”. In via Gioiesima a Magherno, nel primo pomeriggio di ieri, sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e ai soccorsi sanitari, per le conseguenze del rogo divampato nell’abitazione. Le due persone, una donna di 50 anni e un uomo di 29 anni, sono state soccorse sul posto, senza che fosse poi ritenuto necessario il trasporto in ospedale: non sono infatti rimasti ustionati né propriamente intossicati, ma hanno respirato un po’ troppo fumo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
