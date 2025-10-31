Rocchetta Sant' Antonio è polemica sui lavori alla scalinata della Chiesa Madre | Uno sfregio al cuore del paese
È una protesta sempre più accesa quella che attraversa Rocchetta Sant’Antonio in questi giorni. All’origine delle fibrillazioni in corso, i lavori i lavori di rifacimento della scalinata della Chiesa Madre, finanziati con fondi Pnrr Borghi. Secondo centinaia di cittadini, i lavori avrebbero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
