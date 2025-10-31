Rocambolesco inseguimento da Penne a Montesilvano ladri fuggono a piedi nelle campagne FOTO-VIDEO

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocambolesco inseguimento andato avanti a tutta velocità, per decine di chilometri, da Penne a Montesilvano, passando per Loreto Aprutino, Elice, Moscufo e Cappelle sul Tavo. Durante la folle corsa non sono mancati momenti di paura e auto in transito danneggiate. Protagonista della vicenda una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Rocambolesco inseguimento a Terni - E' una donna di 39 anni, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, la protagonista dell'episodio avvenuto mercoledì mattina. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rocambolesco Inseguimento Penne Montesilvano