La sfida Siena-Prato, derby dal sapore di altri tempi, che infiammerà il Franchi domenica pomeriggio, in campo e sugli spalti, non è solo uno scontro diretto di alta classifica. Ma è, per l’una e per l’altra squadra, un banco di prova, un test per confrontarsi e valutarsi, appena superata la metà del girone di andata. Né bianconeri, né biancazzurri, fino a questo momento, hanno incrociato club candidati, almeno sulla carta, ai piani nobili della graduatoria, a eccezione del Tau Altopascio (con cui, tra l’altro entrambi hanno perso). Cinque i punti che separano i ragazzi di Bellazzini da quelli di Venturi: se Somma e compagni si presenteranno all’appuntamento forti di otto risultati utili consecutivi (sei vittorie e un pareggio), Risaliti e i suoi lo faranno con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate disputate, dopo un inizio in salita condizionato dalla partenza ritardata, non certo dal valore degli uomini in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Robur attesa da un esame di maturità. Derby antico ma anche ricco di insidie