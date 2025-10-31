Roberto Gualtieri minacciato sui social | Mi hai buttato giù casa ora tocca a te

Minaccia al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. Si tratta di Silvio Hilicic, vicino ai clan sinti Komarov-Hilicic, storicamente legati ai Casamonica. Nella foto postata online, Hilicic impugna un fucile mitragliatore e scrive: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. La minaccia arriva da via Arzachena 52 a Rocca Cencia, dove per oltre vent’anni il clan ha occupato due villette abusive, diventate simbolo di un radicamento criminale nella periferia est della Capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roberto Gualtieri minacciato sui social: “Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te”

