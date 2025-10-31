Vittoria al fotofinish per il partito centrista D66 guidato da Rob Jetten in Olanda. Dove, come il passato anche recente ha insegnato, si apre una fase delicata che dovrà portare alla formazione di un governo. Come “da tradizione” nel sistema proporzionale olandese, nessun partito ottiene la maggioranza assoluta, e la nascita del nuovo esecutivo passa attraverso un articolato processo di consultazioni e negoziati che potrebbe durare anche diversi mesi. Jetten però ha condotto il suo D66 a triplicare i seggi in due anni, restituendo ai Paesi Bassi un profilo che lui riassume in una promessa: “Torneremo al centro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rob Jetten e il “ritorno al centro” dell’Olanda, triplicati i seggi del partito D66. Da martedì le consultazioni