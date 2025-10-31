Rivoluzione Genoa | pronto il nuovo direttore sportivo
Valzer di direttori sportivi in Serie A. Il Genoa ha deciso di salutare Marco Ottolini, ds che ha guidato il club in questa prima parte complicata di stagione, e ha bloccato l’arrivo al suo posto di Diego Lopez. Come riporta Il Secolo XIX, per l’arrivo del dirigente manca soltanto l’ufficialità. Il 36enne ex direttore sportivo del Lens potrebbe anche decidere di cambiare subito l’allenatore, visto il momento difficile vissuto dalla squadra guidata da Patrick Vieira. Per sostituire il francese sembrano esserci in pole Fabio Grosso, Paolo Vanoli, Daniele De Rossi e Raffaele Palladino. Genoa, ufficiale l’addio di Ottolini. 🔗 Leggi su Lettera43.it
