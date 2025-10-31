Rivoluzione dehors su Corso Vittorio Emanuele l' ordinanza per Luci d' Artista | tavolini più vicini ai bar

Cinquanta centimetri: è questa la misura che, almeno fino a gennaio, ridisegnerà il profilo del Corso Vittorio Emanuele. A pochi giorni dall’avvio di “Luci d’Artista”, e con i lavori di riqualificazione urbana appena conclusi, il Comune introduce una nuova disposizione per i dehors di bar e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

