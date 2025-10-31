Rivive Cornelia Rossi Martinetti Pubblicato il romanzo ’Amélie’

La biblioteca 'Fabrizio Trisi' di Lugo porta alla luce un lavoro letterario dimenticato, pubbicando la prima traduzione italiana del romanzo 'Amélie ou le manuscrit de Thérèse de L' della concittadina Cornelia Rossi Martinetti. Il volume, edito da Marco Gurioli per Tempo al libro, vede la luce grazie a un percorso di analisi e riscoperta delle collezioni storiche della biblioteca Trisi per riportare all'attenzione della comunità lughese personaggi e vicende meno noti. La pubblicazione del libro ha visto la collaborazione di Daniele Serafini in qualità di traduttore dell'opera e del Caffè letterario di Lugo, che ha sempre tenuto vivo il ricordo di Cornela Rossi Martinetti, grazie a una introduzione storica di Patrizia Randi.

