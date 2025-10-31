Riunione in Prefettura dopo l’incendio a Gianturco

NAPOLI, 31 OTTOBRE 2025 – Convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta oggi una riunione dedicata alla situazione ambientale di Gianturco, a seguito dell’incendio di un deposito avvenuto lo scorso 23 ottobre. All’incontro hanno preso parte l’assessore comunale alla legalità e alla sicurezza Antonio de Iesu, i rappresentanti della IV Municipalità, della Città Metropolitana di Napoli, dell’ Arpa Campania, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Asl Napoli 1 Centro. Durante la riunione, l’Arpa Campania ha riferito che i rilievi sulla qualità dell’aria non mostrano superamenti dei limiti di legge. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Riunione in Prefettura dopo l’incendio a Gianturco

Contenuti che potrebbero interessarti

I lavori per la costruzione della nuova galleria paramassi lungo la statale 34 tra Cannero e Cannobio partiranno lunedì 17 novembre. E’ quanto è emerso dalla riunione tenutasi in Prefettura tra il prefetto del Vco, i sindaci di Verbania, Cannobio, Cannero, Ogg - facebook.com Vai su Facebook

Tavolo tecnico sulle vulnerabilità: prima riunione in Prefettura. Sottoscritte le Linee Guida per il triage sanitario dei migranti provenienti da rotte terrestri - X Vai su X

Israele, cessate il fuoco dopo 24 ore da riunione governo - La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Italia) si terrà una riunione di gabinetto e un'ora dopo ci sarà la riunione di governo. Si legge su notizie.tiscali.it