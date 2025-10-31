Ritrovo neofascista nella sede Fdi a Parma i parlamentari locali condannino quanto accaduto

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questi anni abbiamo chiesto in più occasioni al capogruppo di Fratelli d’ Italia Priamo Bocchi di esprimere chiare parole di condanna verso il regime e l'ideologia fascista ma il consigliere ha dichiarato che non lo avrebbe mai fatto, fino a difendere il raduno neofascista di Casa Pound nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sede FdI imbrattata a Cagliari, Deidda denuncia: «Vandali vestiti come estremisti dell’Isis» - «Questa mattina, per tramite dei miei legali, ho depositato l'esposto contro i violenti e vandali che sabato pomeriggio hanno imbrattato la facciata della mia sede e di Fratelli d'Italia. Da unionesarda.it

Elezioni: si infiamma campagna, scritta su sede FdI Cagliari - Una scritta minatoria è apparsa sui muri esterni della sede di Fratelli d'Italia in via Alghero a Cagliari. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ritrovo Neofascista Sede Fdi