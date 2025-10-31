Ritrovo neofascista nella sede Fdi a Parma i parlamentari locali condannino quanto accaduto

“In questi anni abbiamo chiesto in più occasioni al capogruppo di Fratelli d’ Italia Priamo Bocchi di esprimere chiare parole di condanna verso il regime e l'ideologia fascista ma il consigliere ha dichiarato che non lo avrebbe mai fatto, fino a difendere il raduno neofascista di Casa Pound nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

