Ritrovato in Veneto Ivan | aveva preso un treno all' alba

Ivan Shaurli, il 25enne che aveva fatto perdere le sue tracce da martedì 28 ottobre scorso da Passons, è stato ritrovato a Treviso. Durante la mattina di oggi, venerdì 31 ottobre, sono stati alcuni agenti della Polfer a intercettarlo all'interno della stazione dei treni della città veneta, dopo.

Nel 2024 sono 235 in totale gli scomparsi in città e provincia, uno su sette non è stato ancora ritrovato lasciando nella disperazione le famiglie e i conoscenti. Genovese (Penelope Veneto): «Le prime 48 ore sono cruciali, dopo 24 ore le probabilità di ritrovame

Era scomparso da Passons: Ivan è stato ritrovato a Treviso dopo tre giorni di ansia - Individuato dalla Polfer dopo tre giorni di ricerche e un appello a "Chi l'ha visto?