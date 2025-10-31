Ritrovato in Veneto Ivan | aveva preso un treno all' alba

Udinetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Shaurli, il 25enne che aveva fatto perdere le sue tracce da martedì 28 ottobre scorso da Passons, è stato ritrovato a Treviso. Durante la mattina di oggi, venerdì 31 ottobre, sono stati alcuni agenti della Polfer a intercettarlo all'interno della stazione dei treni della città veneta, dopo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

