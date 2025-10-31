Ritorna il premio di poesia PoetaMi dedicato a Paride Di Federico | il bando della sesta edizione
La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie con Elisa Quinto, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il patrocinio del Comune di Miglianico e della Regione Abruzzo annuncia l’apertura della sesta edizione del premio letterario PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia.Il concorso è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
