Ritorna il premio di poesia PoetaMi dedicato a Paride Di Federico | il bando della sesta edizione

Chietitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie con Elisa Quinto, in collaborazione con la Pro Loco di Miglianico e con il patrocinio del Comune di Miglianico e della Regione Abruzzo annuncia l’apertura della sesta edizione del premio letterario PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia.Il concorso è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

