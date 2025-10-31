Ritirata delibera su servizi essenziali Marchionna | Vicenda imbarazzante mi scuso
BRINDISI – Un pasticciaccio che lo stesso sindaco Giuseppe Marchionna ha definito “quantomeno imbarazzante”. L'amministrazione comunale ha dovuto ritirare una delibera su una variazione di bilancio che è approdata oggi (venerdì 31 ottobre) in consiglio comunale, ben oltre il termine tassativo per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
