Rita De Crescenzo spunta l' audio inedito | Prima della popolarità parlava un italiano chiaro e spontaneo

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un audio inedito svela la versione 'originale' della tiktoker Rita De Crescenzo, popolare tiktoker reduce dall'ampia visibilità della sua intervista a Francesca Fagnani per Belve. Il materiale, proveniente da un video di qualche anno fa scoperto dall'influencer e social media manager Lorenzo. 🔗 Leggi su Today.it

