Rita De Crescenzo spunta l' audio inedito | Prima della popolarità parlava un italiano chiaro e spontaneo

Un audio inedito svela la versione 'originale' della tiktoker Rita De Crescenzo, popolare tiktoker reduce dall'ampia visibilità della sua intervista a Francesca Fagnani per Belve. Il materiale, proveniente da un video di qualche anno fa scoperto dall'influencer e social media manager Lorenzo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

"rita de crescenzo" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

L'ossessione per Rita De Crescenzo non è una novità: era già successo coi neomelodici L'enorme attenzione mediatica su Rita De Crescenzo dopo la sua partecipazione a Belve ci costringe a uno sforzo di comprensione di un fenomeno complesso, quello d - facebook.com Vai su Facebook

Rita De Crescenzo e l'italiano "dimenticato", un video la sbugiarda. "Interpretazione da Oscar, ai livelli di Meryl Streep" - Spunta un video inedito di Rita De Crescenzo, l'influencer diventata famosa per la gita in montagna dei napoletani a Roccaraso e che ora punta alla politica. Riporta affaritaliani.it

Rita De Crescenzo ci è o ci fa? Lo scoop di Igorà - La piazza social di Radio1”: nella puntata di ieri su come la televisione sia a caccia di star dei social per aumentare i magri ascolti, Igo ... Si legge su gazzettadisalerno.it

Cosa ha detto la Fagnani - Sui social tuttavia non sono mancate diverse critiche per la partecipazione della tiktoker al programma e adesso a replicare ai ... Come scrive novella2000.it