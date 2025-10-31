Rissa in stazione | È terra di nessuno
Rissa alla stazione ferroviaria. A denunciare l’episodio, Salvatore Russo, autista di autobus e responsabile del Dipartimento trasporti di Monza e Brianza per Fratelli d’Italia. "Nel tardo pomeriggio di ieri, davanti all’Ufficio Tributi, in via Arosio, davanti alla stazione, c’erano come al solito almeno una decina di nordafricani a bivaccare. Dato che pioveva, si sono messi al riparo sotto la tettoia ma evidentemente non c’era spazio a sufficienza per tutti e hanno cominciato a litigare". La situazione è presto degenerata, e "hanno preso a picchiarsi selvaggiamente e a sbattersi contro la vetrina deggli uffici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
