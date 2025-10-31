Rissa davanti al locale Denunciati in sei Sono tutti giovanissimi

Calci, pugni, cinghiate e sei denunce per rissa. Questa la sintesi della notte brava di un gruppo di giovani che sabato 27 settembre, davanti ad un locale del centro storico se le sono date di santa ragione. Nel mirino dei carabinieri di Umbertide 6 giovani, 5 italiani (di cui uno minorenne) e un albanese tra i 17 e i 25 anni, rintracciati dopo una indagine fatta di controlli delle telecamere di videosorveglianza interrogatori, testimonianze. Il fatto si era svolto alle 2 di notte, nelle adiacenze di un bar in quel momento già chiuso, quando una discussione per futili motivi è diventata una violenta scazzottata che ha svegliato i residenti e allertato i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa davanti al locale. Denunciati in sei. Sono tutti giovanissimi

