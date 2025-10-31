Risparmio postale la Puglia quarta regione per valore dei Libretti
Il risparmio postale compie 150 anni, un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizzare opere infrastrutturali strategiche, finanziare gli Enti locali e contribuire a rendere l’Italia un Paese economicamente e socialmente avanzato.La ricorrenza è stata celebrata oggi, 31. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Risparmio postale, la Puglia quarta regione per valore dei Libretti - Con oltre 3 miliardi di euro Bari è la più ricca per depositi. Riporta foggiatoday.it
Mattarella celebra Poste: «Così il risparmio ha unito» - Ogni centesimo conta: “denaro del popolo che torna al popolo” con investimenti e infrastrutture. Scrive quotidianodipuglia.it