Non ci sono solo i piani multimiliardari per riarmarci fino ai denti a dimostrare che l’Unione europea non sta affatto marciando verso la pace, ma si sta attrezzando per la guerra. A Bruxelles è pronta una serie di iniziative, attese già il mese prossimo, per costruire una rete di trasporto militare europea capace di spostare rapidamente carri armati e artiglieria pesante da un capo all’altro dell’Unione in caso di conflitto. Lo scrive il Financial Times e lo conferma un rapporto sulla mobilità militare pubblicato dall’Euiss, l’istituto dell’Ue per gli studi sulla sicurezza. La Commissione, insieme ai governi nazionali e alla Nato, sta disegnando un sistema che aumenti la prontezza militare del continente di fronte all’ipotesi, sempre evocata a Bruxelles, di un allargamento della guerra russa oltre l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Risiko di guerra a Bruxelles, l'Ue si prepara alle grandi manovre. Obiettivo: spostare carri armati e artiglieria da un capo all'altro dell'Europa