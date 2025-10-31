Riscaldamenti il decalogo per bollette più leggere
(Adnkronos) – Con l'avvio della stagione dei riscaldamenti, arriva il vademecum di Enea per bollette più leggere. In primo luogo, il consiglio è di valutare la sostituzione della caldaia a combustibile con una pompa di calore elettrica, grazie al nuovo applicativo web che ne misura in pochi minuti fattibilità e convenienza, per ottenere importanti risparmi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Riscaldamenti, il decalogo per bollette più leggere - Il vademecum di Enea per ottenere importanti risparmi e minimizzare le emissioni di CO2 ... adnkronos.com scrive
Si accendono i riscaldamenti: ecco come ridurre i costi in bolletta - Dal 15 ottobre si riaccenderanno i riscaldamenti in molte aree della Penisola. Scrive msn.com
Riscaldamento, dal 2015 costo della bolletta del gas è cresciuto del 39%. Come risparmiare - Mancano ormai 48 ore al via libera per l’accensione del riscaldamento in diverse zone d’Italia: a partire da mercoledì 15 ottobre, infatti, si potranno usare i caloriferi nella grande maggioranza ... Segnala tg24.sky.it