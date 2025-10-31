Riqualificazione dell’ex ospedale presto una commissione dedicata

Masterplan da 95mila euro per valutare come riqualificare l’area dell’ex ospedale civile: l’opposizione torna all’attacco parlando di possibile danno erariale e chiedendo il dietrofront. "Abbiamo chiesto al sindaco – spiegano da JesiAmo – di riesaminare la vicenda e di approfondirla, per accertare e verificare eventuali omissioni, irregolarità o comportamenti non propri, tali da poter esporre l’amministrazione comunale a conseguenze negative o pregiudizievoli, o da poter vedere configurare pure un danno erariale. E chiesto di congelare la relativa delibera di giunta per effettuare una presentazione e una discussione pubblica del progetto di Piano esistente, consegnato a maggio 2022 ad Asur Marche, ora Ast 2". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

