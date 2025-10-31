Ripristino dopo incidente chiusura notturna per la complanare D94 a Bari
Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-TarantoTangenziale di Bari), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23 di venerdì 31 ottobre, alle 6 di sabato 1 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari Zona Industriale e l'allacciamento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
