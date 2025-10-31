Ripi laboratorio di teatro fisico e commedia dell' arte
Due giornate dedicate al corpo, al ritmo, al gioco teatrale.Sabato 15 e domenica 16, dalle ore 10:00 alle 16:30, si terrà un laboratorio intensivo aperto a tutti e tutte, senza limiti di esperienza.Un percorso immersivo per riscoprire la presenza scenica, l’improvvisazione e la potenza espressiva. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
