Ripartono i corsi di italiano per stranieri della Cgil | ecco dove e quando
Ripartiti i corsi di italiano per stranieri organizzati dalla Cgil e dalla Flc Cgil di Palermo. I corsi sono quattro e sono completamente gratuiti. Due si svolgono alla Camera del lavoro, in via Meli, 5, il martedì e il giovedì, dalle 16.30 alle 18.30, per il livello B, mentre il mercoledì e il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
ArezzoTv. . Ripartono alla piscina comunale di Foiano i corsi di TMA: un progetto che unisce sport, inclusione e benessere - facebook.com Vai su Facebook
Ripartono i corsi di italiano per stranieri della Cgil: ecco dove e quando - Ripartiti i corsi di italiano per stranieri organizzati dalla Cgil e dalla Flc Cgil di Palermo. Da mondopalermo.it
A Luino ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri - per favorire l'integrazione e l'apprendimento linguistico sul territorio ... Lo riporta varesenews.it
Riprendono a Luino i corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri promossi da AISU - Sono ufficialmente ripresi a Luino gli incontri del corso di lingua italiana per stranieri, un’iniziativa promossa dall’Associazione AISU con l’obiettivo di favorire l’integrazione linguistica e cultu ... Da luinonotizie.it