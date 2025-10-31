Riparte ‘Scuola Attiva Kids’ un’ora di educazione motoria alla settimana per migliaia di bambini
Lo sport fin dalla tenera età nelle classi, per imparare a muoversi giocando insieme. Riparte ‘Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva’, il progetto che porta l’educazione motoria nelle scuole primarie e dell’infanzia della regione e che ogni anno raggiunge numeri sempre più alti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
